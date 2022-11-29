Радиоведущая Алла Довлетовала подхватила страшную болезнь.

Радиоведущая Алла Довлетовала подхватила страшную болезнь.На своей страничкев социальной сети радиоведущая Алла Довлатова объявила, что не выйдет в вечернийэфир. Причиной всему стал не грипп и не ковид, а, как выразилась сама женщина,"противный вирус". Поклонники буквально нашли Довлатову на больничнойкойке — именно оттуда она вышла на связь."Вот видите…К сожалению, заболела, слегла прямо с пятницы. Рассчитывала, что сегодняпоправлюсь и выйду на работу, но увы…", — поделилась с поклонниками АллаДовлатова. Она извинилась перед своими слушателями и участниками конкурса,итоги которого должна была подвести вечером.Прямо во время съемкиАлла Довлатова принимала капельницу. Исколотая иголками от процедур поклонникипочувствовали слабость и болезненное состояние звезды. В комментариях ейпожелали скорейшего выздоровления и иммунитета.Другие жеподписчики заметили, что даже во время такого неприятного события, как болезнь,Алла Довлатова выглядит очень молодо и красиво. 48-летнюю ведущую нередкоподозревают в прибегании к услугам пластических хирургов и специалистовкрасоты."Берегитесебя и своих близких! Не болейте!" — подписала видео Алла, ответив надобрые комментарии.