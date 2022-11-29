Она - гордость школы, на которую равняются дети. Алина играет на фортепиано и флейте, пишет сказки и уже выпустила книгу.

Мы - в кабинете директора Судогодской детской школы искусств. «Виновник торжества» здесь - 12-летняя Алина Семёнова.Тут же присутствуют её родные и руководитель учреждения Ольга Яблокова. Можно было бы подумать, что девочка в чём-то провинилась, но многочисленные кубки и медали, разложенные на столе, говорят об обратном. Она - гордость школы, на которую равняются дети. Алина играет на фортепиано и флейте, пишет сказки и уже выпустила книгу.Как всё начиналосьМаленькую Алину с детства приучали к музыкальным инструментам, ведь почти вся её семья - выпускники музыкальной школы. В первый раз за пианино её посадила бабушка Надежда Назарова - в 4 года. Она, кстати, играет ведущую роль в творческой жизни девочки и является своего рода продюсером.- Спустя два месяца после того, как я её посадила за пианино, мы уже играли в две октавы - и расходящуюся, и сходящуюся. Было смешно: четырёхлетний «клоп» сидит за пианино, размаха рук не хватает, носом упирается в инструмент... , - вспоминает бабушка.В 5 лет родители решили отдать Алину в школу искусств. По возрасту девочка не подходила, но им всё же удалось убедить педагогов, что их дочь уже готова заниматься музыкой. В итоге учителя согласились проводить занятия с пятилетним ребенком не дольше 15 минут. Каково же было их удивление от усидчивости и горящих глаз Алины! Вместо обозначенного времени с девочкой занимались по часу. Они не только разучивали произведения, но и сочиняли свои.Рост «карьеры»Плоды долго ждать себя не заставили - через несколько месяцев после зачисления в школу искусств Алину отправили на профессиональные фортепианные конкурсы в Ковров и Муром, где она стала лауреатом 3 степени.Далее музыкальные соревнования пошли одно за другим. Она участвовала не только в областных конкурсах, но и во всероссийских и даже международных. Сейчас в её копилке более 70 дипломов, более 20 кубков и 11 медалей.В 2022 году Алине была присвоена единовременная персональная стипендия «Надежда земли Судогодской» для одаренных и талантливых детей и молодежи Судогодского района.В прошлом году Алина начала заниматься ещё и на флейте. Пробовала играть на аккордеоне, но с ним девочке сладить было физически тяжело. Его вес -10-15 килограммов.Через полтора года Алина закончит обучаться игре на фортепиано. После этого она планирует заниматься вокалом.- Алина разносторонняя, добросовестная, исполнительная и трудолюбивая. Она играет очень большую, сложную программу и героически выдерживает. Мне нравится её желание привить любовь к инструменту у других людей, чтобы они, послушав её выступление, также хотели виртуозно сыграть, - говорит директор «Судогодской ДШИ» Ольга Яблокова.Алина играетМы с Алиной заходим в класс фортепиано. На двух стенах, свободных от окон и входной двери, висят дипломы и благодарственные письма. Присматриваюсь: на каждом из них указано - «награждается Алина Семёнова».В это время девочка уверенным шагом идёт к инструменту. Садится за пианино и начинает играть «Ноктюрн» Юрия Весняка. Её украшенные кольцами пальцы с нежностью нажимают на клавиши. В этот момент она кажется расслабленной. Музыка завораживает и приковывает внимание.- У меня раньше не было волнения. Сейчас оно есть. В более маленьком возрасте ты ошибся - и тебе никто ничего не скажет, а сейчас за ошибки будут спрашивать: как такое могло произойти? - поясняет Алина.Выгорела?За 7 лет посещения музыкальной школы у Алины было время, когда ей хотелось всё бросить. Не потому, что у неё что-то не получалось. Просто был соблазн гулять со сверстниками в свободное от учёбы время, а она должна была открыть инструмент и заниматься.Бабушка рассказывает, что Алина, бывало, приходила домой без настроения и заявляла, что бросает музыкальную школу. Однако на следующий день внучка приходила к ней и говорила: «Ну что сидим, пойдём заниматься!».Сама Алина считает, что как бы ни было трудно, нужно доводить начатое дело до логического конца - в особенности, если в него было вложено столько лет и усилий.О писательствеРассказы и сказки Алина начала писать 2 года назад. Её персонажи - выдуманные герои, которые сталкиваются с преградами. К некоторым произведениям она добавляет мораль.Девочке в написании текстов всячески пытается помогать бабушка: предлагает сюжеты, даёт советы. Но Алина наотрез отказывается использовать чужие мысли.В октябре 2022 года она презентовала свою книгу «Алинкины выдумки». С иллюстрациями ей помогали преподаватель художественного класса судогодской школы искусств Ирина Безбородова и её ученики.Сейчас Алина продолжает писать. В ближайшем будущем планирует выпустить вторую книгу рассказов.Партнёр проекта - ООО «ФОЛИЕ».