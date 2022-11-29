Матрёшек с символами Z и V начали выпускать в Суздале. Это вклад мастеров художественных промыслов...

Матрёшек с символами Z и V начали выпускать в Суздале. Это вклад мастеров художественных промыслов в поддержку наших военных. О Zое и Vaле расскажет Мария Платанюк.Патриотичные, родные, СВОи. Вот они, матрёшки Zоя и Vаля. Символы поддержки специальной военной операции. И, конечно, наших ребят. Анна Герасимова - главный художник фабрики народных художественных промыслов рассказывает: Zоя и Vаля не могли не появиться. Матрёшка в народном искусстве - всегда символ женщины-матери.Анна Герасимова, главный художник фабрики народных художественных промыслов:- Она тоже выполняет очень важную функцию. Она сложила ручки. Она молится за наших воинов. Символ мирного неба над головой, к чему мы стремимся, ради чего мы сражаемся, также как и символ георгиевской ленты. Нашей победы, которой мы желаем нашим воинам.Русская матрёшка - мама практически всегда многодетная. Труженица. Всегда в работе и те, кто создаёт этих красавиц. Zоя и Vаля для самих художников стали выражением гражданской позиции. "Вместе со страной, Президентом и нашими бойцами!" Светлана Поликарпова изделия из дерева расписывает больше двадцати лет. В руках - очередная Zоя. Она похожа на сестёр, но всё же каждая игрушка неповторима.Светлана Поликарпова, мастер росписи по дереву:- Я вообще люблю рисовать матрёшек. Эти особенные матрёшки у нас. На одну Zою пятиместную уходит... 2 матрёшки за день я могу сделать пятиместных.Идею суздальских мастеров оценили. Zои и Vaли покоряют соцсети... и сердца. В планах и матрёшка Оля.- А вот за этим столом рождаются патриотичные матрёшки Vали c cимволом на сарафане. Vaли выполняются в небесно-голубых тонах. Работа над каждой матрёшкой начинается с прорисовки лица.А это уже Zои и Vали - неваляшки. Анна Герасимова подчёркивает: выбор символичен. Русский дух и характер отражаются и в игрушке.Анна Герасимова, главный художник фабрики народных художественных промыслов:- Это матрёшка, которая всегда встаёт. Обратно. Которая никогда не сдаётся. Это символ победы. Того, что мы не сдаёмся. Как наши русские солдаты.На фабрике бережно хранят традиции. Наряду с матрёшками, которые отсылают к знаменитым творениям Малютина начала двадцатого века, Zоя и Vаля столетия 21-ого заняли прочное место на рабочих столах мастеров. Народное искусство всегда созвучно времени. По словам Анны Герасимовой, художники участвуют в акции "Письмо солдату", в планах - мастер-классы для детей мобилизованных. А еще народные умельцы хотят отправить свою посылку на фронт. Для владимирских ребят. Чтобы матрёшки, расписанные с любовью, были напоминанием о доме. Том, где верят и ждут.- Мы поддерживаем наших ребят, наших солдат, и мы бы очень хотели преподнести в подарок наши матрёшки...Мария Платанюк, Андрей Синягин. "Вести-Владимир"