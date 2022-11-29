Сотрудники Владимирского филиала «Т Плюс» провели праздник на тему энергобезопасности для ребят из Донбасса, находящихся в пункте временного размещения г. Владимира, и детей ..

Сотрудники Владимирского филиала «Т Плюс» провели праздник на тему энергобезопасности для ребят из Донбасса, находящихся в пункте временного размещения г. Владимира, и детей мобилизованных. Мероприятие организовано в рамках традиционного Всероссийского фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче.На торжество пришло около 90 юных гостей.Акция прошла в одном из самых крупных пунктов временного размещения Владимира. В этой гостинице проживает 370 семей из Мариуполя, Харьковской области, Донецка и Луганска. Соорганизатором праздника выступили руководители благотворительного фонда «Близкие люди». Собрать детей и оборудовать зал помогли волонтеры организации.Энергетики в игровой форме объяснили детям, какую опасность представляют объекты коммунального хозяйства, в частности, открытые люки тепловых камер и канализационных колодцев, чем может обернуться беззаботная игра рядом с ними и как нужно обращаться с бытовыми электроприборами. В ходе занятий ребята приняли участие в занимательной викторине, отгадывали загадки на тему энергетики и безопасности, танцевали и веселились с ростовыми куклами.Станислав Иванов, зам. главного инженера по генерации Владимирского филиала ПАО «Т Плюс» пояснил: «Мы регулярно проводим уроки безопасности, на которых рассказываем детям, как правильно обходиться с электроприборами, как вести себя вблизи опасных энергообъектов, что можно делать, что нельзя. Данные уроки проводятся в рамках фестиваля «Вместе ярче». Мы проводим их с участием клоунов, аниматоров. Делаем из этого праздник. Так дети легче усваивают материал».Для мальчишек и девчонок, попавших в сложную жизненную ситуацию, это мероприятие стало настоящим праздником.Анастасия Фотинова, волонтер благотворительного фонда «Близкие люди», поделилась: «Я - волонтер, моего мужа мобилизовали. Данные праздники очень важны для наших детей, для нас, чтобы эмоциональное состояние было спокойное. Жизнь продолжается дальше несмотря на текущую ситуацию. Аниматоры, подарки, веселье, смех, чтобы улучшить эмоциональное состояние детей, родителей, - это очень ценно для нас сейчас. Спасибо компании «Т Плюс».