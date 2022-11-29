Родственники Светланы Светличной, которая пропала из поля зрения, вышли на связь.

Родственники Светланы Светличной, которая пропала из поля зрения, вышли на связь.О состоянии прославленной актрисы поползли тревожные слухи, которые не могли не заставить поклонников волноваться и бить тревогу. Появилась информация о том, что 82-летнюю Светлану Светличную отправляют на постоянное содержание в психиатрическую больницу им. В.А. Гиляровского.После того, как общественность стала шуметь и паниковать, в историю вмешались родственники звезды театра и кино. Невестка Ольга Калимбет в разговоре с решила поставить все точки в разговорах и рассказать, где же находится ее прославленная свекровь.Во-первых, девушка по-настоящему возмущена тем, что некоторые средства массовой информации пытаются выставить все так, будто родня не любит Светлану Светличную и придумывает все новые и новые способы избавиться от старухи."Когда вы заявляете такие вещи — народ ее любит, а вы, такие сволочи, не любите", – возмутилась Ольга Калимбет.Но все же главный вопрос – где сейчас находится любимица миллионов? Звезду, по словам невестки, и правда упекли в больницу, но не на постоянное содержание. Родственница, к слову, вообще не уверена, что существуют подобного формата медучреждения.Ольга Калимбет заверила, что с ее знаменитой свекровью все хорошо – просто она, как любой другой человек, иногда может заболеть. Так что, россиянам не за чем беспокоиться о Светлане Светличной.