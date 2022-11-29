Знаменитая российская актриса умерла в своей квартире, а ее тело обнаружил ребенок.

Знаменитая российская актриса умерла в своей квартире, а ее тело обнаружил ребенок.Как гром среди ясного неба прозвучала сегодня новость о смерти актрисы Натальи Стешенко. Ничего не предвещало беды: 37-летняя артистка работала в театре Луны на Малой Ордынке, не болела, а из жизни ушла очень неожиданно.На данный момент появились первые подробности смерти звезды. Как оказалось, трагедия произошла в понедельник, 28 ноября. Звезда театра, как свеча, тухла, угасала в своей квартире. Когда женщину без сознания нашел ребенок, она еще оставалась живой.Мальчик побежал к соседям с просьбой помочь. На место вызвали скорую помощь, однако врачи не успели – женщина скончалась до их приезда. В квартире, где произошла трагедия, уже работают правоохранительные органы. На данный момент известно, что каких-либо признаков насильственное смерти на теле Натальи Стешенко нет.Однако, как передает , пока точная причина ее ухода не установлена – это будет понятно после судмедэкспертизы. Как передают некоторые издания, полиция уже успела пообщаться с сотрудниками театра, в котором трудилась артистка. Там, говорят, о причинах смерти коллеги даже не догадываются.Актриса привлекала поклонников разными достижениями. Кому-то, по данным , усопшая запомнилась как носительница титула "Мисс Казахстан", который она получила в начале нулевых, а кому-то как звезда сериала "Лига обманутых жен", где Наталья Стешенко исполнила одну из ролей в 2005 году.