Еще один конкурс состоится 5 декабря.

В Год Петра в музее-заповеднике «Александровская слобода» 28 ноября прошел исторический конкурс-игра «Петр I – империи великий государь» (среди команд 9-11 классов школ Александровского района). Царь-реформатор не раз посещал Александровскую слободу вместе с членами своей семьи и ближайшими сподвижниками, нередко проводил здесь пешие и конные экзерциции с солдатами Первого выборного полка. Поэтому несколько вопросов викторины коснулись непосредственно истории царской вотчины. Например, нужно было по отрывкам из писем и дневников определить авторов высказываний о Слободе или из ряда представленных портретов выбрать государственных деятелей, связанных с Петром, и рассказать, какое отношение они имеют к этому месту. Были и вопросы с «закавыкой» - например, какой маркетинговый ход придумал Петр для привлечения посетителей в музеи? Кстати, очень актуальная проблема и для современных учреждений культуры!Игра состояла из двух туров, в ходе которых участники ответили на двенадцать вопросов о времени правления российского императора. Темы обозначались на экране. А на раздумья командам давалось до трех минут.Победили, оправдав название и девиз, «Гардемарины» из гимназии № 2 (руководитель Галина Васильевна Алюшкина). Судьями выступили музейщики-историки и главный специалист Управления образования Чепурная Татьяна Борисовна. Призеры стали обладателями дипломов и подарков от «Слободы», а победители отправятся на музейном автобусе в экскурсионную поездку в музей-усадьбу «Ботик Петра I».Места у четырех команд распределились таким образом:1место у гимназии №2 (43 балла, «Гардемарины», рук. Г.В. Алюшкина), 2 место у школы № 10 (40 баллов, «Веды», рук. А.А. Бресская), 3 место у школы №9 (35,5 балла; «Империя», рук. О.В. Кирдяшева), 4 место у школы №13 (33,5 балла; «Реформаторы», рук. М.В. Подгорнова).Эмоциями поделились сами победители: «Хочется сказать спасибо музею-заповеднику «Александровская слобода» за то, что здесь устраивают такие конкурсы, за возможность показать детям свои знания и приобщиться к истории нашей страны», – Г.В. Алюшкина.«Гардемарины»: «Как только мы узнали о конкурсе, сразу начали готовиться. Распределили между собой темы, стали подбирать материал, ездили на консультации в музей. Очень рады, что победили, особенно понравился приз – поездка в Переславль!».Еще один конкурс, но уже для 6-8 классов, состоится 5 декабря.