29 ноября утром в Кольчугино произошел пожар в многоквартирном доме, рассказали в пресс-службе МЧС по Владимирской области. Вызов спасателям поступил во вторник в 10:11. Пламя вспыхнуло в

29 ноября утром в Кольчугино произошел пожар в многоквартирном доме, рассказали в пресс-службе МЧС по Владимирской области. Вызов спасателям поступил во вторник в 10:11. Пламя вспыхнуло в панельном доме по адресу: г. Кольчугино, ул. Дружбы, д. 18б. На место оперативно выехали 5 единиц техники и 13 человек личного состава. К их прибытию наблюдалось сильное задымление