В ситуацию вмешалась прокуратура.
В Ковровском районе подрядчик сорвал сроки строительства двух ФАПов. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры Владимирской области.
Ковровская районная больница и компания «Пегас» заключили два контракта на поставку и монтаж модульных зданий сельских медпунктов в деревне Ручей и посёлке Крестниково. Стоимость объектов превысила 11,5 млн рублей. Подрядчик на два месяца просрочил дату исполнения обязательств.
Прокурором возбуждены административные дела, руководителю медучреждения внесено представление.
После принятия мер фирма выполнила условия договоров в полном объёме.