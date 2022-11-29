В ситуацию вмешалась прокуратура.

В Ковровском районе подрядчик сорвал сроки строительства двух ФАПов. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры Владимирской области.Ковровская районная больница и компания «Пегас» заключили два контракта на поставку и монтаж модульных зданий сельских медпунктов в деревне Ручей и посёлке Крестниково. Стоимость объектов превысила 11,5 млн рублей. Подрядчик на два месяца просрочил дату исполнения обязательств.Прокурором возбуждены административные дела, руководителю медучреждения внесено представление.После принятия мер фирма выполнила условия договоров в полном объёме.