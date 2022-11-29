Сразу две серьезных аварии произошли в Петушинском районе за минувшие сутки. В городе Петушки иномарка сбила девятилетнего ребенка. По информации полиции, пешеход переходил дорогу на улице

Сразу две серьезных аварии произошли в Петушинском районе за минувшие сутки. В городе Петушки иномарка сбила девятилетнего ребенка. По информации полиции, пешеход переходил дорогу на улице Владимирская, возле дома №2. ДТП произошло днем 28 ноября. Валерьян Шируков, старший инспектор ГИБДД г.Владимира По предварительной информации, водитель автомашины Фольксваген 1975 года рождения допустил наезд на пешехода 2013