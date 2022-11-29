Победителями четвертого конкурса грантов Москва – добрый город стали 90 некоммерческих организаций. Они получат финансовую поддержку для реализации проектов в социальной сфере.

Победителями четвертого конкурса грантов "Москва – добрый город" стали 90 некоммерческих организаций. Они получат финансовую поддержку для реализации проектов в социальной сфере.Проекты победителей помогут около 30 тысячам москвичей, рассказала заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Она уточнила, что претенденты подали на конкурс 484 заявки.Среди организаций, которые участвовали в конкурсе впервые, победителями стали 12%. Их успех стал возможен благодаря серьезной подготовке: столица проводит для таких НКО обучение в "Школе грантов", где изучаются тонкости написания проектов и другие нюансы.По словам Раковой, в этом году конкуренция среди некоммерческих организаций сильно выросла, улучшилось качество заявок."Впервые проходная оценка по всем трем группам грантов перешагнула порог в 80 баллов", – приводит слова заммэра портал mos.ru.Победители разделили грантовый фонд в размере 400 миллионов рублей. От пяти до 10 миллионов рублей на реализацию проектов получили 29 некоммерческих организаций.Среди победителей – известные и опытные НКО. Так, благотворительный фонд "Даунсайд Ап" помогает детям с синдромом Дауна. Организация оказывает бесплатную профессиональную психолого-педагогическую и консультационную помощь семьям и специалистам, которые работают с такими подопечными.Директор благотворительного фонда Анна Португалова отметила, что финансовая поддержка от Москвы позволяет привлекать высококвалифицированных специалистов, закупать материалы для занятий с детьми и современное оборудование."Благодаря этому эффективно обучаем ребят ведению домашнего хозяйства, кулинарии, уходу за собой, основам финансовой и компьютерной грамотности, правилам поведения в общественных местах, самостоятельному передвижению по городу. В мастерских работают более взрослые ребята", – рассказала руководитель фонда.Кроме того, город выделил фонду помещение в центре, где проводится часть занятий. Благодаря этому многие семьи получили возможность заниматься очно, сообщила Португалова. По ее словам, при поддержке столицы организация помогает семьям с детьми-инвалидами преодолеть социальную изоляцию.Конкурс "Москва – добрый город" проводится с 2019 года. Организатором выступает столичный Департамент труда и социальной защиты населения.За четыре года победителями стали 464 некоммерческих организаций. Они получили на реализацию социальных проектов 1,6 миллиарда рублей.