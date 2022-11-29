Полицейские задержали мужчину с поддельной миграционной картой. Документ он купил у незнакомца, сообщили в областной УМВД. При регистрации по месту пребывания 29-летний гражданин ближнего

Полицейские задержали мужчину с поддельной миграционной картой. Документ он купил у незнакомца, сообщили в областной УМВД. При регистрации по месту пребывания 29-летний гражданин ближнего зарубежья предъявил миграционную карту. Подлинность документа вызвала сомнения у полицейских. Они изъяли карту и направили в исследовательский центр. После проверки эксперт подтвердил, что бланк оказался поддельным. Свою вину мужчина отрицать не