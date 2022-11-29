5 декабря отмечают День памяти святого благоверного князя Михаила Ярославовича Тверского, и к этой дате приурочили православный кинофестиваль, на котором в Твери покажут исключительно отечественные картины. Среди них – сразу два проекта Евгения Пригожина Солнцепек и Лучшие в аду.

5 декабря отмечают День памяти святого благоверного князя Михаила Ярославовича Тверского, и к этой дате приурочили православный кинофестиваль, на котором в Твери покажут исключительно отечественные картины. Среди них – сразу два проекта Евгения Пригожина "Солнцепек" и "Лучшие в аду".Кинофестиваль "Русское сердце" проводится с 2017 года. Михаил Тверской, памяти которого и посвящено культурное событие, отдал жизнь в борьбе с татаро-монгольским игом за сохранение своей земли, так что фестиваль направлен на патриотическое и духовное воспитание зрителей. Его создатели считают, что на большом экране можно доносить мысли, которые трудно рассказать простыми словами.Когда-то многие представители Церкви сдержанно относились к кинематографу, Митрополит Тверской и Кашинский Амвросий, но сегодня и они пришли к тому, что язык кино очень сильный и может многое созидать. В этом году тематика подобранных картин актуальна как никогда, они все, так или иначе, посвящены сохранению человеческого в самых невыносимых условиях."Формируя программу, мы всегда делали акцент на фильмах, несущих духовные православные ценности: семья, любовь, верность, честность, — продюсер фестиваля Ирина Соина. — На первый взгляд программу кинофестиваля этого года достаточно сложно назвать православной, но, тем не менее — это так. Из шести фильмов программы пять – про Донбасс. И это наш осознанный выбор, потому что с одной стороны, мы должны рассказать как можно большему числу людей о происходящих событиях, а с другой стороны, война, как ни крути, приходит сейчас практически в каждый дом, как и 80 лет назад. И делать вид, что ничего не происходит, невозможно. Объединение людей должно происходить и в молитве, и в патриотическом порыве. И здесь мы видим свою миссию".Фильм "Лучшие в аду", премьера которого состоялась в начале октября, — самый свежий на фестивале. Военная драма построена на бесконечном экшене, в котором одна группа хорошо подготовленных бойцов готова на всё, чтобы победить другую группу — равного по силе противника. Однако цепляет картина не только великолепно поставленными боевыми сценами, но и пробирающим до мурашек эпизодом с падающей на пол иконой, которую бережно поднимает сначала боец "желтых", а потом — "белых", поднося щепотью сложенные пальцы ко лбу перед ликом Николая Чудотворца. Эта сцена, как и название фильма, отсылает зрителя к теме духовности, заставляя задуматься о том, почему люди одной веры оказались в Аду и по разные стороны баррикад.Другой проект петербургского предпринимателя Евгения Пригожина "Солнцепек", который тоже будет представлен на фестивале "Русское сердце", касается трагических событий 2014 года, когда на головы русскоговорящих жителей Донбасса посыпались бомбы. Фильм-предсказание, предвосхитивший начало спецоперации, рассказывает о том, как главный герой пытается вывезти семью из эпицентра боевых действий, но, теряя в творящемся бардаке деньги и документы, вынужден остаться работать водителем скорой помощи. Влад Новожилов делает все, чтобы близких не коснулись ужасы разворачивающейся бойни. Но, когда с неба постоянно летят снаряды, обычный человек уже мало что способен им противопоставить, разве что молиться.Вход на кинофестиваль, который пройдет с 1 по 4 декабря, сделали свободным. Показы пройдут в киноконцертном зале "Панорама" по адресу: Смоленский переулок, 29. Открытие фестиваля приготовило зрителям показ документального фильма "Своя республика". 2 декабря включат "Лучшие в аду" и "Солнцепек" от компании Aurum Production. 3 декабря начнется лента "Донбасс. Дети", а на закрытие припасены картины "Райцентр" и "Донбасс. Окраина".