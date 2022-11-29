Владимирец через соцсети отправлял непристойные фото женщинам из разных регионов страны, сообщили в пресс-службе областного УМВД. Владимирские полицейские получили информацию о

Владимирец через соцсети отправлял непристойные фото женщинам из разных регионов страны, сообщили в пресс-службе областного УМВД. Владимирские полицейские получили информацию о распространении в соцсети фотографий порнографического содержания. Интимные фото прислали женщинам из разных регионов России. Сотрудники МВД установили личность распространителя противоправного контента. Им оказался 40-летний житель Кольчугинского района. Оказалось, что сам распространитель является автором и