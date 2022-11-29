В Ижевске Владимирскую область на нём представляли 16 спортсменов, которые смогли завоевать две...

В Ижевске Владимирскую область на нём представляли 16 спортсменов, которые смогли завоевать две награды турнира.Мастер спорта международного класса из Мурома Мария Васильева удостоена серебряной медали в олимпийском упражнении – соревновании пар в стрельбе из пневматической винтовки, сообщила Пресс-служба администрации Владимирской области .А мастер спорта Анжелика Османова из Юрьева-Польского выиграла бронзу в олимпийской дисциплине – стрельбе из пневматической винтовки на 10 метров среди женщин.Фото пресс-служба администрации Владимирской области