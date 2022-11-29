Владимирский биолог Руслан Жуков передал Егорьевскому музею в Подмосковье отреставрированные...

Владимирский биолог Руслан Жуков передал Егорьевскому музею в Подмосковье отреставрированные экспонаты - 34 чучела животных. Они пополнят обновленную краеведческую экспозицию.В руки мастера по таксидермии зооколлекция попала в удручающем состоянии. Экспонатам десятки лет, некоторые из них не подлежали восстановлению, их пришлось делать заново. Но художественное чутье и врожденная "жилка" натуралиста помогли Руслану вернуть фигуркам птиц и млекопитающих первозданный - зоологически грамотный - облик. И это теперь надолго. Чучела будут храниться в закрытых диарамах с особым микроклиматом.