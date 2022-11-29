Уполномоченный по правам человека во Владимирской области Людмила Романова организовала «Правовой день для родителей детей с ОВЗ». Об этом сообщает Аппарат Уполномоченного по правам

Уполномоченный по правам человека во Владимирской области Людмила Романова организовала «Правовой день для родителей детей с ОВЗ». Об этом сообщает Аппарат Уполномоченного по правам человека во Владимирской области. Ко встрече основательно подготовились: среди родителей запустили опрос о самых волнительных проблемах детей с ограниченными возможностями. Его итоги показали, что наиболее остро для них стоят вопросы здравоохранения,