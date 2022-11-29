Во Владимирской области с 1 декабря будут увеличены тарифы за коммунальные услуги. С этого же...

Во Владимирской области с 1 декабря будут увеличены тарифы за коммунальные услуги. С этого же времени вступает в силу и мораторий на их пересмотр. Следующие изменения в квитанциях люди увидят не раньше 30 июня 2024 года, заверила директор Департамента государственного регулирования цен и тарифов Владимирской области Мария Новоселова.Больше всего коммунальные услуги подорожают в областном центре - более чем на 9 процентов, далее в антирейтинге идут Муром, Гусь-Хрустальный, Суздаль, Судогда и Юрьев-Польский, там платежи вырастут на 8 процентов. Самый незначительный рост тарифов у жителей Петушков и Александрова - всего 6 процентов. Услуга централизованного отопления по-прежнему остается самой дорогой. В среднем, она подорожает на 7 с половиной процентов.Мария Новоселова, директор Департамента государственного регулирования цен и тарифов Владимирской области:- Отмечу справедливости ради, что те изменения, в том числе инфляционные процессы, с которыми столкнулась страна в текущем году, не могли не сказаться на финансово-экономической устойчивости наших регулируемых организаций.