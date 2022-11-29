Несостоявшаяся теща сообщила в полицию о пропаже из её квартиры ювелирных украшений на сумму около...

Несостоявшаяся теща сообщила в полицию о пропаже из её квартиры ювелирных украшений на сумму около 20 000 рублей.Хозяева утверждали, что посторонних в квартире не было. Однако похищенные серьги, кольца, браслет и кулон были сданы в ломбарды Владимира. И по подозрению в краже задержан молодой человек дочери потерпевшей.Оказалось, что 22-летний местный житель, по просьбе девушки кормил её кота. Имея ключи от квартиры. Он признал что украл украшения во время очередного кормления питомца, сообщила пресс-служба УМВД по Владимирской области.Возбуждено уголовное дело, подозреваемый находится под подпиской о невыезде.Фото https://www.pxfuel.com/