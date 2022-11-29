Подготовка уже началась.

Во Владимире зимой откроются 20 катков и хоккейных коробок. Об этом глава города Дмитрий Наумов.Лед зальют на уже полюбившемся многим владимицам катке на бульваре им. Пушкина, на стадионе «Лыбедь» и в Центральном парке. Работы уже начались.Уже совсем скоро можно будет бесплатно покататься на коньках по следующим адресам:Зимний сезон также готовятся встретить лыжные трассы в парках «Дружба», «Загородный», «Добросельский», а также в районе гипермаркета «Глобус» и у спорткомплекса ВлГУ.«Проделана большая работа по благоустройству, организована навигация. На каждой из трасс в снежный период будет работать спецтехника», - подчеркнул мэр.