В областной столице стартовал набор участников на ежегодный конкурс«Премия активной молодёжи». Об этом сообщили в пресс-службе администрации города Владимира. В конкурсе могут принимать

В областной столице стартовал набор участников на ежегодный конкурс«Премия активной молодёжи». Об этом сообщили в пресс-службе администрации города Владимира. В конкурсе могут принимать участие лидеры молодежных общественных объединений и организаций, действующих на территории города, лидеры профсоюзных организаций студентов, молодые люди, реализующие проекты в сфере муниципальной молодежной и социальной политики. Номинации конкурса: «Здоровое поколение», «Дорогою добра»,