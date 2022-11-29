29 ноября во Владимире проведут торжественную церемонию награждения работников агропромышленного комплекса региона. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома. Церемония пройдет в

29 ноября во Владимире проведут торжественную церемонию награждения работников агропромышленного комплекса региона. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома. Церемония пройдет в конференц-зале «Патриарших садов», а посвящена она Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. В мероприятии примут участие Губернатор Александр Авдеев, первый заместитель Губернатора Александр Ремига, директор Департамента сельского хозяйства Константин Демидов. Всего в этом