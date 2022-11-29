Рост, скорее всего, произойдёт в феврале.

Во Владимире проезд в общественном транспорте с февраля может подорожать на два рубля. Об этом рассказала директор департамента государственного регулирования цен и тарифов Мария Новосёлова.Стоимость билета в автобусе составляет 28 рублей, по карте - 26. На троллейбусе можно добраться до места назначения за 24 рубля. С 2023 года во Владимирской области вступят в силу новые тарифы на пассажирские перевозки. Максимальный рост для общественного транспорта составит два рубля.Вопрос находится в стадии проработки с мэрией областного центра. Не секрет, что перевозчики хотели бы более ощутимого изменения цены на проезд. Департамент подготовил своё заключение и ждет окончательного решения горадминистрации.