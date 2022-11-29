26 апреля 2022 г. гражданином Дадобоевым М.М. был совершен наезд на несовершеннолетнего пешехода,...

26 апреля 2022 г. гражданином Дадобоевым М.М. был совершен наезд на несовершеннолетнего пешехода, переходившего дорогу по пешеходному переходу. В результате ребенку был причинен тяжкий вред здоровью.Законным представителем несовершеннолетнего потерпевшего было заявлено ходатайство о прекращении уголовного дела в связи с примирением сторон, путем возмещения денег. Личность подсудимого не раз привлекалась к административной ответственности за нарушение ПДД, поэтому суд отказал в удовлетворении ходатайства.Гражданин Дадобоев М.М. признан виновным и ему назначено наказание в виде 10 месяцев ограничения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 10 месяцев.Защитник осужденного, не согласившись с отказом суда в прекращении уголовного дела, а также с размером назначенного наказания, обжаловал приговор в апелляционном порядке.Владимирским областным судом оставлен без изменения.Фото www.pxfuel.com