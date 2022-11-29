Во Владимире начались работы по подготовке к открытию городских катков. Во дворах зальют 20 катков на хоккейных кортах и площадках. Об этом сообщила пресс-служба городской мэрии. Полным ходом

Во Владимире начались работы по подготовке к открытию городских катков. Во дворах зальют 20 катков на хоккейных кортах и площадках. Об этом сообщила пресс-служба городской мэрии. Полным ходом идут работы по заливке не только главного катка в парке Пушкина, который планируют запустить к середине декабря, но и хоккейных кортов во дворах. Лед заливают и на