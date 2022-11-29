С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 177575 владимирцев.

Во Владимирской области 29 ноября выявлено 23 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.Во Владимире диагноз подтвердился у 7 человек. Ещё по 2 жителя подхватили опасный вирус в Муромском, Камешковском, Меленковском и Селивановском, 3 - в Гусь-Хрустальном, по 1 - в Ковровском, Петушинском, Юрьев-Польском, Гороховецком и Суздальском районах.С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 177575 владимирцев. Тройка лидеров среди городов и районов выглядит следующим образом: 49331 заболевший во Владимире, 20968 - в Ковровском районе и 19195 - в округе Муром.