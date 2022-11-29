По сведениям синоптиков, в ближайшие сутки во Владимире и области ожидается переменная...

По сведениям синоптиков, в ближайшие сутки во Владимире и области ожидается переменная облачность.Атмосферное давление 772 мм ртутного столба.Относительная влажность воздуха 91%.Магнитное поле слабо возмущенное.Ветер восточный, 1-2 м/с.Температура воздуха во Владимире ночью -12…-14, днём до 8-9 градусов мороза.30 ноября отмечается день памяти святителя Григория Чудотворца, епископа Неокесарийского. В народе этого святого называли Зимоуказателем, поскольку погода в этот день указывала на то, какой будет погода грядущей зимой. Если на Григория стояла хорошая погода, то и зима обещала быть хорошей, если погода была плохой, то и зима плохой будет. С этого дня устанавливаются устойчивые морозы и землю застилает снежный покров.Фото: pxfuel.com/