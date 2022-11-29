Свыше 840 тыс км владимирских дорог восстановили за неполный 2022 год. С формированием списка объектов помогают горожане. По просьбам владимирцев в 2022 году в этот список включили 61 объект. В их

Свыше 840 тыс км владимирских дорог восстановили за неполный 2022 год. С формированием списка объектов помогают горожане. По просьбам владимирцев в 2022 году в этот список включили 61 объект. В их числе автодороги, а также 4 моста в Александровском, Вязниковском, Муромском и Суздальском районах. Практически на всех объектах ремонт завершен. Дорожное покрытие обновили в 12