Общение с журналистами будет посвящено актуальным вопросам социально-экономического развития...

Общение с журналистами будет посвящено актуальным вопросам социально-экономического развития региона.С 13:00 трансляция пресс-конференции будет вестись в эфире, на сайте государственной телерадиокомпании «Губерния-33» и в её сетевых ресурсах, а также на интернет-портале администрации Владимирской области в разделе онлайн-трансляции.Фото пресс-служба АВО