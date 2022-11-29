ВТБ Лизинг совместно с «Соллерс Алабуга» объявляют о действии специальных условий по финансовой аренде малотоннажных автомобилей новой марки Sollers. При заключении договора лизинга до 31 ..

ВТБ Лизинг совместно с «Соллерс Алабуга» объявляют о действии специальных условий по финансовой аренде малотоннажных автомобилей новой марки Sollers. При заключении договора лизинга до 31 декабря 2022 года фургоны Argo и Atlanta можно приобрести с максимальной из существующих на рынке скидкой от производителя — до 290 000 рублей.Семейство Sollers Argo – компактные автомобили бескапотной компоновки, которые подходят для городских перевозок. Высота версии фургон составляет менее 2,2 м, что позволяет въезжать в подземные паркинги. Для перевозки различных грузов доступны следующие модификации машины: бортовая платформа, бортовой фургон с тентом и спойлером, фургон-рефрижератор и промтоварный. Автомобиль имеет полную массу от 2,5 до 3,5 тонн и предлагается на выбор с дизельным двигателем мощностью 130 л.с. либо с бензиновым двигателем 147 л.с. экологического класса «Евро 5». Расход топлива составляет 9,2 л на 100 км.Sollers Atlant имеют полукапотную компоновку и также включают в себя широкий спектр модификаций с возможностью адаптации под различные нужды. Их можно использовать для школьных или туристических перевозок, в качестве маршрутного такси или для специализированных перевозок. Автомобили полной массой от 2,5 до 4,2 тонн оснащаются на выбор дизельным двигателем 139 л.с. либо 150 л.с. экологического класса «Евро 5».По условиям действующего спецпредложения максимальная скидка на Sollers действует при единовременной закупке от двух автомобилей, либо при наличии двух договоров купли-продажи в одном месяце. Клиент также может получить максимальную скидку, если у него в парке от 11 коммерческих малотоннажных автомобилей любых марок. При приобретении в лизинг одного автомобиля Sollers скидка составит 220 000 рублей от рекомендованной розничной стоимости машины.Оформляя автомобиль в лизинг, клиенты могут выбрать различные опции финансовой аренды: с минимальным авансом, минимальными ежемесячными платежами или без переплат за лизинг. Так, бортовой фургон с тентом Sollers Argo стоимостью 2 629 000 рублей можно приобрести с минимальной ежемесячной нагрузкой на бюджет предприятия — всего 29 703 рубля. Для этого необходимо внести аванс в размере 49% и оформить договор сроком на 5 лет. Пассажирский автобус Sollers Atlant стоимостью 3 714 000 рублей на тех же условиях обойдется в 43 486 рублей в месяц. Дополнительно клиенты на общей системе налогообложения смогут сэкономить до 40% от стоимости машин по договору лизинга за счёт налоговых преференций, доступных в период финансовой аренды.Подать заявку на лизинг автомобилей Sollers со скидкой до 290 000 рублей юридические лица и индивидуальные предприниматели могут в режиме онлайн на сайте ВТБ Лизинг или по телефону единого контакт-центра компании 8 800 551 19 18.