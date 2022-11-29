Иван Краско настолько любит людей, и не только женщин, что решил попробовать себя в новом амплуа.

Иван Краско настолько любит людей, и не только женщин, что решил попробовать себя в новом амплуа.92-летний советский и российский актер театра и кино Иван Краско для многих был и остается примером стойкости и жизнелюбия. Несмотря на свой солидный возраст, артист обожает женщин и балует их своим вниманием, из-за чего постоянно попадает в скандалы интимного характера.В последнее время Краско один, после череды расставаний он пока не нашел себе новую пассию. К тому же, здоровье Ивана Краско все ухудшается из-за возраста, и он становится все слабее с каждым днем. Тем не менее, Краско продолжает помогать людям, сообщаетНедавно он познакомился с двоюродным братом своего концертного директора Вячеслава Смородинова. Когда актер выяснил, что Павел Кагаткин нуждается в помощи, сразу вызвался на доброе дело. У мужчины пять лет назад умерла мама, после чего он запил и потерял жилье, стал бомжом. Сначала брат помогал ему, но все было тщетно. Тогда милосердный Краско любезно приютил его. Теперь брат директора живет у него в загородном доме под Санкт-Петербургом."Мой брат живет на помойке, говорит, что я над ним издеваюсь. Он побирается у магазинов и ест просроченную еду из магазина. Когда я ему приносил нормальную пищу, то слышал: "Сегодня я успел первый взять себе ужин". А ночует у помойки — кто-то выкинул диван, а он оттащил его туда и оборудовал себе место", – рассказывал директор Краско в студии шоу "За гранью" на НТВ.Бывшая жена Ивана Краско Наталья Вяль выступила против такого сожителя. Она уверена, что за актером сейчас надо ухаживать, а тут еще этот бомж.Между тем, бездомные люди все чаще становятся жертвами черных риелторов. В Тольятти они подселяют к людям бездомных и выживают из дома, сообщает .