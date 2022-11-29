На территории Владимирской области за прошедшие сутки 29 ноября 2022 года лабораторно подтверждено...

На территории Владимирской области за прошедшие сутки 29 ноября 2022 года лабораторно подтверждено 23 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.7 - во Владимире2 - в Муромском районе1 - в Ковровском районе1 - в Петушинском районе1 - в Юрьев-Польском районе3 - в Гусь-Хрустальном районе2 - в Камешковском районе1 - в Гороховецком районе2 - в Меленковском районе1 - в Суздальском районе2 - в Селивановском районеВсего на территории Владимирской области зарегистрировано 177575 случаев заболевания.Фото vladtv.ru