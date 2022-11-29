На территории Владимирской области за прошедшие сутки 29 ноября 2022 года лабораторно подтверждено...
На территории Владимирской области за прошедшие сутки 29 ноября 2022 года лабораторно подтверждено 23 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.
7 - во Владимире
2 - в Муромском районе
1 - в Ковровском районе
1 - в Петушинском районе
1 - в Юрьев-Польском районе
3 - в Гусь-Хрустальном районе
2 - в Камешковском районе
1 - в Гороховецком районе
2 - в Меленковском районе
1 - в Суздальском районе
2 - в Селивановском районе
Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 177575 случаев заболевания.
Фото vladtv.ru