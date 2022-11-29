На мужчину завели уголовное дело. Ему грозит от двух до шести лет колонии.

Житель Кольчугина задержан за изготовление порнографических материалов. Об этом рассказали в пресс-службе УМВД по Владимирской области.Полицейские получили данные о распространении в соцсетях, мягко говоря, откровенных снимков. Адресатами рассылки оказались женщины из разных регионов страны.Сотрудники отдела установили личность подозреваемого. Им оказался 40-летний житель Кольчугинского района, являющийся автором и моделью порнографических фото. Фигурант задержан и признался в содеянном.На мужчину завели уголовное дело. Ему грозит от двух до шести лет колонии.