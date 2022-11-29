Заместителем Суздальского межрайонного прокурора утвержден обвинительный акт в отношении 32-летнего...

Заместителем Суздальского межрайонного прокурора утвержден обвинительный акт в отношении 32-летнего местного жителя.5 октября текущего года мужчина, ранее судимый за преступление, совершенное с применением насилия, в состоянии опьянения нанес потерпевшему три удара рукой в область переносицы, левой щеки и левого глаза.Между тем, в июле в силу Федеральный закон «О внесении изменений в статью 116.1 УК РФ». И теперь она предусматривает уголовную ответственность за нанесение побоев лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость за преступление, совершенное с применением насилия, сообщает пресс-служба облпроккуратуры.И теперь дебоширу может грозить наказание в виде обязательных работ на срок до 480 часов, либо исправительных работ на срок до одного года. Или же ограничения свободы на тот же срок, либо ареста на срок до шести месяцев.Фото https://www.pxfuel.com/