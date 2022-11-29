В Собинке прокурором в суд направлено уголовное дело о фиктивной постановке на учёт иностранных...

В Собинке прокурором в суд направлено уголовное дело о фиктивной постановке на учёт иностранных гражданВыяснилось, что женщина дважды в сентябре 2022 года уведомляла МФЦ о прибытии граждан Таджикистана в ее дом, в связи с чем они были поставлены на миграционный учет. Однако в действительности она им жилье не предоставляла.Межрайонным прокурором вместе с уголовным делом в суд направлен иск о взыскании с обвиняемой в пользу государства суммы, полученной от лжежильцов.Фото: pxfuel.com/