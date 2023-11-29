130-лет со дня рождения Владимира Маяковского: кто из владимирцев исследует творчество великого...

130-лет со дня рождения Владимира Маяковского: кто из владимирцев исследует творчество великого поэта?Этот год отмечен 130-летием со дня рождения Владимира Маяковского. Один самых мощных "голосов" двадцатого века оставил яркий след в истории. Что в биографии Маяковского - правда, а что - вымысел? И кто из владимирцев исследует творчество великого поэта? - расскажет Александра Лебедикова.Пойдем, поэт, взорим, вспоем у мира в сером хламе. Я буду солнце лить свое, а ты - свое, стихами.Самобытный поэт, драматург и художник. Талантливый актер. Любимец женщин. Многогранный образ Маяковского увлёк Алексея Лобова еще во время учебы на владимирском литфаке. Именно тогда он начал собирать "книжный портрет" поэта. В течение десяти лет работал директором музея Маяковского в Москве. Принципы своего исследования Алексей формулирует словами самого поэта.Алексей Лобов, исследователь творчества Владимира Маяковского:- Это цитаты Маяковского. Первое: "Я сам расскажу о времени и о себе." То есть мы старались говорить о Маяковском через его современников, через его публикации. И второй основной принцип, который он уже сформулировал в своем предсмертном письме: "Пожалуйста, не сплетничайте". Всегда в своей работе, в своей жизни я стараюсь избегать всевозможных версий, домыслов. Хочется опираться на подлинные факты. И эти факты изложены в той коллекции книг, которую мы собрали в своей семье.Сейчас в домашней библиотеке Алексея около семидесяти книг о Маяковском. Здесь и личные мемуары поэта, и воспоминания его близких друзей. Громогласного Володю запомнили добрым и чутким. Способным на искреннюю радость и маленькие шалости. Так однажды советский художник и фотограф Александр Родченко смог запечатлеть на снимке не свойственную поэту улыбку, когда тот кормил мороженым озорного скотч-терьера Скотика.Алексей Лобов, исследователь творчества Владимира Маяковского:- Володя стоит и с невероятной нежностью смотрит, как Скотик ест и облизывается. Володя улыбается и спрашивает: "Ну, еще хочешь?". Я решил снять их со Скотиком. Он взял его на руки и в саду я их снял. Получилось два снимка. У Володи сохранилась эта нежная улыбка целиком относящаяся к Скотику.Маяковский- максималист в любви, и "денди" в одежде. Его приверженность футуризму отразилась на внешнем облике. Цветные шарфы и галстуки, которыми тот подвязывал свои рубашки стали частью стиля поэта.- Это как раз одна из желтых лент,которую он взял у сестры и впервые подвязал ей свою блузку.В судьбоносное путешествие за "яркими красками" Маяковский отправляется в 1925 году. Первая остановка - Мексика. Затем - Соединенные Штаты. Здесь поэт знакомится с русской эмигранткой - Елизаветой Зиберт, более известной как Элли Джонс. Позже у них родится дочь - Хелен Патрисия Томпсон. Двух Элли Маяковский не забудет даже после вынужденной разлуки. Портрет "любимых девочек" до конца его жизни пролежит в верхнем ящике письменного стола.Алексей Лобов, исследователь творчества Владимира Маяковского:- Маяковский все деньги потратил, чтобы купить пальто, теплое платье для Элли и ему пришлось ехать обратно в каюте четвертого класса, рядом с паровым двигателем. И все две недели Маяковскому, который настолько трепетно относится к ритму, к звуку, вот этот пароходный двигатель ровно две недели бил по мозгам.Расставание этих двух "родственных душ" было тяжелым и романтичным одновременно. Перед тем как отплыть из Америки, Маяковский оставил замужней Элли небольшой сюрприз."Я хотела броситься на кровать и рыдать. Но это оказалось невозможно. Моя кровать была усыпана цветами - незабудками. У него совсем не осталось денег. Но он был такой. Как можно говорить, что он груб, суров или жесток? Где он достал незабудки в конце октября в Нью-Йорке?"История их любви вдохновила Алексея на создание тематической выставки. Пять лет назад ее организовали в музее имени Владимира Маяковского в Москве. Среди посетивших ее гостей - и американские кинозвезды.Алексей Лобов, исследователь творчества Владимира Маяковского:- Эту выставку посетил Джонни Депп. Ему эта тема особенно близка, потому что он любит Маяковского, что удивительно. Конечно, он читает его в переводе - он не говорит по русски. Выставка, рассказывающая про Нью-Йорк, который он знает, про эту великолепную любовную историю.Еще одна вдохновляющая любовная история Маяковского связана с модельершей Татьяной Яковлевой. Поэт очаровывается русской красавицей на гастролях в Париже в 1928 году. Иделает ей предложение, потом еще одно. Однако выходить замуж за "пролетарского" поэта Татьяна не спешит. Маяковский возвращается на Родину один, перед этим положив все заработанные на гастролях деньги во французский банк. Проценты от этого вклада должны были перечисляться в один из цветочных магазинов, чтобы один раз в неделю Татьяна получала букет от поэта. Но какая досада- все это оказалось лишь красивой выдумкой - разочаровывает Алексей.Алексей Лобов, поклонник Владимира Маяковского:- Маяковский - это миф. Это огромный красивый миф. И миф, связанный с Татьяной Яковлевой и с ее букетами, которые посыльный приносил ей уже после отъезда Маяковского - это только миф. Потому что даже самой Татьяны Яковлевой в это время в Париже уже давно не было."А вы ноктюрн сыграть могли бы на флейте водосточных труб?"Жизнь поэта оборвалась четырнадцатого апреля 1930 года. Маяковский застрелился. А за два дня до этого - написал свои последние строки."В том, что умираю, не вините никого и, пожалуйста, не сплетничайте. Покойник этого ужасно не любил. Мама, сестры и товарищи, простите - это не способ (другим не советую), но у меня выходов нет..."Алексей Лобов, исследователь творчества Владимира Маяковского:- Он был в страшной депрессии. Его выставка "20 лет работы" не была принята. Выставку не посетили представители руководства страны. В личной жизни огромные проблемы. Неудачи и большое количество критики, связанное с его драматургической деятельностью. Как сам Маяковский еще говорил, что у него не было настоящих друзей, с кем он мог поделиться этой информацией.Сегодня Маяковский не просто еще одна фамилия в школьном списке классиков русской литературы. Он - "живое русское слово" - уверен Алексей Лобов, которое так необходимо каждому из нас.Алексей Лобов, исследователь творчества Владимира Маяковского:- Очень важно то, что происходит сейчас с языком. Большое количество наших классических языковых форм претерпевают изменения. Большое количество английских заимствований, французских заимствований.Все это, с одной стороны, делает язык более демократичным, с другой - это лишает язык неких свойственных ему особенностей. Так вот, Маяковский, как раз и пытался максимально раскрыть язык.Любящий, авангардный, преданный своему делу. Таким запомнили Маяковского. Потому как гении не умирают, а лишь уходят в бесконечность...Александра Лебедикова, Александр Чунаев, "Вести-Владимир""Я хотела броситься на кровать и рыдать. Но это оказалось невозможно. Моя кровать была усыпана цветами- незабудками. У него совсем не осталось денег. Но он был такой. Как можно говорить, что он груб, суров или жесток? Где он достал незабудки в конце октября в Нью-Йорке?""В том, что умираю, не вините никого и , пожалуйста, не сплетничайте. Покойник этого ужасно не любил. Мама, сестры и товарищи, простите - это не способ(другим не советую), но у меня выходов нет..."