15-летняя Олеся Буйдова из Владимира завоевала корону «Королевы России» В столь юном возрасте...

15-летняя Олеся Буйдова из Владимира завоевала корону «Королевы России»В столь юном возрасте ученица Владимирского колледжа туризма и модельного агентства «Top kids» сумела завоевать титул «Королева зрительских симпатий России 2023». Отметим, что данный национальный конкурс – один из самых масштабных в стране. И завоевать признание зрителей – было не так-то просто! По информации организаторов, ежегодно за право представлять свой город борются около 40 000 девушек из самых разных уголков России.Финал национального конкурса красоты «Королева России» прошел 27 ноября. И в нём приняли участие 26 самых ярких девушек, по мнению компетентного жюри.Вот что после финала рассказала Альбина Герасимова, которая поддерживала Олесю Буйдову на протяжении всех дней конкурса:- Я знала, что ежегодно в Москве проводится масштабный конкурс «Королева России». И недолго думая, связалась с его организаторами, разузнала, какие требования - к конкурсанткам, и мы не стали откладывать подготовку. Решили, что на конкурс поедут Олеся Буйдова и Полина Акимова. Обе ученицы моей модельной школы. В итоге отправили заявки и ждали ответ. Очень скоро сообщили, что обе девочки прошли отборочный этап. И с ними заключили контракты. Так Олеся и Полина отправились в чудесное путешествие. И вот финал! Олеся получает корону зрительских симпатий! Это непередаваемые эмоции. Я видела, как плачет ее мама от радости, а Олеся - гордая, красивая, идёт вперёд по ковровой дорожке, с короной на голове…Теперь Олеся Буйдова планирует стать участницей грандиозного конкурса «Гранд Королева России», который состоится 3 марта 2024 года в Москве.15-летняя Олеся не останавливается на достигнутом. Теперь девушка готова побороться и за главную корону.- Участие в таких конкурсах дарит девочкам новый опыт – это новые знакомства и друзья. Девушки таким образом повышают свою самооценку. Конкурсы помогают раскрепоститься и продемонстрировать всю свою энергетику, красоту, обаяние… - рассказывает Альбина Герасимова. - Мы очень хотели вернуться домой с короной. Пусть не с главной, но обязательно… с короной! Конечно, мы получили массу незабываемых эмоций и удовлетворение от грандиозного финала. Огромное спасибо Михаилу Семеновичу Клочкову, который является организатором (и владельцем) национального конкурса «Королева России».Сама Олеся Буйдова рассказала, что было волнительно, но очень интересно. Правда, соперничество ощущалось. Особенно за кулисами, в гримерках. Многие девушки участвовали в конкурсе красоты не в первый раз. Например, присутствовали Королева Москвы, Королева Юга России и другие признанные красавицы.К сожалению, Олеся ещё и пострадала в первый день конкурса. Девушка в кровь стёрла ноги и не могла свободно передвигаться по сцене из-за огромных мозолей.На второй день Олесе стало плохо от боли, даже с репетиции пришлось уйти. Каблуки в 10 см «сделали своё дело». Правда, в финале жительница Радужного все же собралась и справилась с поставленной задачей «через боль».Для Олеси номинация «Королева зрительских симпатий России 2023» стала приятной неожиданностью. Девушка впервые участвовала в национальном конкурсе красота такого масштаба. И вот он – результат всех трудов!А вот что рассказывает мама 15-летней Олеси – Юлия:- Я больше мечтала о победе дочери, нежели ожидала ее. Как говорится, «если хочешь насмешить Бога, расскажи ему о своих планах». Подготовка к конкурсу была очень тяжёлой, несомненно необходимо было помогать. Проблема заключалась в том, что в наше время очень сложно найти наряды, заявленные в условии конкурса. К примеру, коктейльное платье было сшито на заказ. Национальное - мы нашли в Москве, куда пришлось пару раз съездить на примерку. Вечернее платье взяли в аренду во Владимире. Все платья, которые изначально выбрали через маркетплейсы, абсолютно не соответствовали фото. Конечно, дочь бы сама не справилась со всеми нюансами подготовки.- В данный момент Олеся проходит обучение в модельной школе во Владимире. Именно благодаря Альбине Герасимовой мы попали на конкурс. Она постоянно приглашает учеников на различные интересные мероприятия, модные показы, на съёмку для маркетплейсов. К примеру, моя вторая дочь Алена снималась в рекламе спортивной одежды для Вайлдберриз. Кстати, получила свой первый гонорар в 10-летнем возрасте. А Олеся с радостью ходит в модельную школу, там ученики изучают самые важные дисциплины моделинга. Девочки научилась дефиле, фотопозированию и другим важным моментам. Работа психолога в агентстве также помогает справляться с некоторыми сложностями. И да, я мечтаю о карьере дочери в модельном бизнесе! Это красиво, грациозно, статно, хотя на первый взгляд - совсем не сложно.- На конкурсе дочь улыбалась, вела себя раскованно и уверено, несмотря на жуткую боль в ногах, несмотря на неимоверное количество мозолей. Я считаю, что это очень сложно, не каждый выдержит. Конкурс красоты - это состязание, это борьба, это уверенность в себе, дальнейшая карьера и путь к самосовершенствованию. Я рада, что дочь выбрала именно такую дорогу, что у нее есть цель, есть интересы, стремления и желания - не просто жить в современном мире, а покорить его!Хочется пожелать 15-летней победительнице конкурса «Королева России» новых побед! Ведь для неё всё только начинается. И как говорится: «Красота человека - не в комплексах на него смотрящих, а в комплексе его всех достоинств».Светлана Куганова, ГТРК «Владимир»Фото из личного архива Альбины Герасимовой и Олеси БуйдовойЧитайте также:Алёна Жукова из Владимира завоевала титул «Юная Мисс Вселенная» и удостоилась медали от Вячеслава Зайцеваhttps://vladtv.ru/culture/142683/14-летняя Мария Абрамова из Владимира покоряет российский киноолимпhttps://vladtv.ru/society/134675/Красавицы из Владимирской области вошли в топ-5 на международном конкурсе «Миссис Плэнет Евразия»https://vladtv.ru/culture/148491/