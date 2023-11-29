19 добровольцев-контрактников из Владимирской области проводили в учебные части Министерства...

19 добровольцев-контрактников из Владимирской области проводили в учебные части Министерства обороныПрисоединились к СВОим. Новую группу добровольцев-контрактников проводили в учебные части Министерства обороны. Слово- Марии Платанюк.Непростое, но по-настоящему мужское решение. К СВОим идут 19 добровольцев из города Владимира и районов региона. Военная служба по контракту-этот выбор сделал и Павел из посёлка Первомайский Селивановского района.Павел, контрактник (Селивановский район):- Как принимал решение, подумал и решил. Надо защищать Родину кому-то.Торжественная отправка - по традиции - прошла в Доме культуры молодёжи. Напутствия бойцам звучат от представителей правительства региона, Заксобрания, мэрии, ветеранов, общественников, родных и близких.По контракту с Минобороны уходит служить и 27-летний сержант Дмитрий из Собинки.Дмитрий, контрактник (г. Собинка):- Подбадривает и сердце, и дух. Мужества больше придаёт. Тепло, так скажем.Срочная - за плечами одного из "старших"- Вячеслава из Оргтруда. Рассказывает, в гражданской жизни он - слесарь - наладчик. По словам Вячеслава, семья его выбор- выполнять задачи по обороне страны - поняла и приняла.Вячеслав, контрактник (микрорайон Оргтруд):- Наверное, тем, кто всё-таки любит свою Родину, любит своих родных, а возраст значения не имеет. Кем пошлют. Я нужен там, считаю. А кем, это уже неважно.С духовными наставлениями к защитникам обратился священник Свято-Казанского храма- отец Алексей Горев. Наши земляки отправляются в учебные части Минобороны. А затем - в зону СВО. Стойкость и сплоченность. Эти качества, по словам командиров, отличают бойцов из Владимирской области. Главное пожелание - быстрее вернуться домой. С Победой!Мария Платанюк "Вести-Владимир"