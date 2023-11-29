В Меленках прошел международный открытый турнир по мини-футболу среди ветеранов. В футбольном...

В Меленках прошел международный открытый турнир по мини-футболу среди ветеранов.В футбольном состязании приняли участие 4 команды : из Республики Беларусь, Рязанской, Московской и Владимирской областей.Открытый турнир, посвященный памяти Вячеслава Лопоногова, состоялся уже в 16-ый раз. Ежегодно спортсмены собираются, чтобы почтить память знаменитого педагога и лучшего футболиста Меленковского района. В этом году открытый турнир приобрел статус международного.Павел Логунов, председатель совета ветеранов спорта Меленковского района:- Мы его друзья. Учителя физкультуры. Решили проводить турнир чтобы вспомнить об этом человеке, собраться поговорить о нем. Чтобы люди не забывали, что был такой учитель физкультуры замечательный, который очень любил детей, замечательно к ним относился.