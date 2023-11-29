В 2023 и 2024 годах российские регионы получат 5,1 млрд рублей на приобретение глюкометров для детей с сахарным диабетом I типа.

В 2023 и 2024 годах российские регионы получат 5,1 млрд рублей на приобретение глюкометров для детей с сахарным диабетом I типа. Об этом депутат Госдумы от Владимирской области Алексей Говырин рассказал в своём .Средства на закупку медицинских изделий направят в рамках проекта «Борьба с сахарным диабетом». Согласно решению, принятому Правительством РФ, до конца текущего года субъектам страны передадут 1 млрд рублей. Ещё 4,1 млрд рублей регионы получат в 2024 году.«Субсидия для Владимирской области в этом году — 374,2 тыс. рублей, в 2024 году — 1, 497 млн рублей. Ивановская область на глюкометры для детей в 2023 году получит 244,2 тыс. рублей, в 2024 году — 977,2 тыс. рублей», – сообщил Алексей Говырин.Отмечается, что рецепты на бесплатное получение медизделий для мониторинга уровня глюкозы в крови можно будет взять у лечащих врачей-эндокринологов.