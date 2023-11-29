Билеты на Поезд Деда Мороза, который прибудет 30 декабря в Ковров, можно будет купить уже в четверг, 30 ноября. Продажа начнется с 9:00, сообщили в пресс-службе областного правительства. Сказочный

Билеты на Поезд Деда Мороза, который прибудет 30 декабря в Ковров, можно будет купить уже в четверг, 30 ноября. Продажа начнется с 9:00, сообщили в пресс-службе областного правительства. Сказочный Поезд приедет и в Муром, 28 декабря. Билеты купить уже нельзя, хотя продавать их начали 28 ноября. Прокомментируйте новость у нас в Telegram, ВКонтакте, Одноклассниках и ЯндексДзен! Фото: РЖД