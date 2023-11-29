В отношении коммерческой фирмы Следком области возбудил уголовное дело за сокрытие денежного долга перед налоговой. Поводом для этого стали результаты проверки налоговой службы и полиции.

В отношении коммерческой фирмы Следком области возбудил уголовное дело за сокрытие денежного долга перед налоговой. Поводом для этого стали результаты проверки налоговой службы и полиции. Выяснилось, что общая задолженность компании превысила 6 миллионов рублей, два из которых руководство попыталось не выплачивать. Евгения Горина, старший помощник руководителя регионального Следкома По предварительным данным, руководство коммерческой организации, осуществляющей