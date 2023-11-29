Бойцы из Владимирской области спаслись во время атаки вражеского дрона-камикадзе Кадрами из зоны...

Бойцы из Владимирской области спаслись во время атаки вражеского дрона-камикадзеКадрами из зоны специальной военной операции поделился Народный Фронт региона.Участник СВО:- Вывозил продовольствие на передний край. Прилетел камикадзе-дрон. Водитель и пассажир успели выпрыгнуть, камикадзе попал чётко в кабину. Пробил сиденье, заднюю стенку кабины и борт. И в кузове загорелось всё.Наших земляков спасла скорость реакции. Украинские националисты "наводили" дрон именно на кабину. Владимирским бойцам удалось оперативно потушить пламя. И сразу, в полевых условиях, начали восстанавливать КАМАЗ, который верой и правдой "служит" на передовой. "Железный конь" уже в строю и продолжит выполнять боевые задачи.В Народном фронте подчёркивают: защитить бойцов поможет и огнестойкая форма. Сбор для ее закупки в рамках проекта "Всё для Победы!" уже объявлен.Напомним, в федеральном проекте у Владимирской области есть свой кьюар-код. Внести свой вклад в Победу может каждый.