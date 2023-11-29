Смотрите в дайджесте:– Владимирец пырнул ножом назойливого гостя– Бухгалтер магазина присвоила более 13 миллионов рублей– Бизнес-фирма во Владимирской области ответит за сокрытие 2
<a href="https://33live.ru/novosti/29-11-2023-dajdzhest-kriminal-29112023.html" target="_blank">Дайджест (криминал) 29.11.2023</a> - Смотрите в дайджесте:– Владимирец пырнул ножом назойливого гостя– Бухгалтер магазина присвоила более 13 миллионов рублей– Бизнес-фирма во Владимирской области ответит за сокрытие 2
[url=https://33live.ru/novosti/29-11-2023-dajdzhest-kriminal-29112023.html]Дайджест (криминал) 29.11.2023[/url] - Смотрите в дайджесте:– Владимирец пырнул ножом назойливого гостя– Бухгалтер магазина присвоила более 13 миллионов рублей– Бизнес-фирма во Владимирской области ответит за сокрытие 2