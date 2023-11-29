Смотрите в дайджесте:– Владимирец пырнул ножом назойливого гостя– Бухгалтер магазина присвоила более 13 миллионов рублей– Бизнес-фирма во Владимирской области ответит за сокрытие 2

Смотрите в дайджесте:– Владимирец пырнул ножом назойливого гостя– Бухгалтер магазина присвоила более 13 миллионов рублей– Бизнес-фирма во Владимирской области ответит за сокрытие 2 млн рублей от налоговой