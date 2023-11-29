Дороги, строительство школ, здравоохранение: бюджет 33-го региона прошёл первое чтение Дороги,...

Дороги, строительство школ, здравоохранение: бюджет 33-го региона прошёл первое чтениеДороги, строительство школ, здравоохранение. Депутаты ЗакСобрания в первом чтении приняли главный финансовый документ региона. Каким будет областной бюджет- расскажут наши корреспонденты.В первом чтении в центре внимания - бюджет "отраслевой". Параметры, конечно, будут корректироваться. Большая часть поступлений в казну - собственные доходы региона. Главный финансовый документ остаётся социально-ориентированным.Вячеслав Кузин, первый вице-губернатор Владимирской области, министр финансов области:- Общий объем доходов прогнозируется на 2024 год в сумме 94,5 миллиарда рублей. Это 114, 3 процента к Закону на 2024 год. 77 процентов всех прогнозируемых поступлений составляют собственные, налоговые- не налоговые доходы. Общий объем расходов - 102 миллиарда 300 миллионов рублей.65 процентов - социальные обязательства. Здравоохранение, образование, культура, спорт. Чуть больше 20 процентов - поддержка реального сектора экономики. Итог заседания - бюджет области на ближайшую трехлетку успешно прошел первое чтение.Ольга Хохлова, председатель Заксобрания Владимирской области:- Он сформирован с учетом приоритетных задач, сбалансированы параметры бюджета, и мы это все заметили, отметили и, конечно, что нас радует, он остался социально ориентированным. Это очень важно как для жителей и для нас как депутатов.Ко второму чтению бюджет будет доработан. С учётом депутатских рекомендаций. Их больше 30. Задачи- от привлечения медицинских кадров и обеспечения льготников лекарствами до строительства дорог и соцобъектов.Михаил Максюков, председатель комитета Законодательного собрания по бюджетной и налоговой политике:- Строительство школ, строительство инфраструктуры и дороги, учреждения здравоохранения это все будет профинансировано. Именно поэтому речь идет про бюджет развития. Разные инструменты для этого используются инфраструктурные кредиты и казначейские кредиты и собственные доходы предприятий, собственные о доходы бюджета.Также на сессии приняты изменения в Закон "Об оказании бесплатной юридической помощи во Владимирской помощи".Александр Нефёдов, председатель комитета Законодательного собрания по вопросам государственного устройства:- К бесплатной помощи с 1 января 2024 привлекаются нотариусы. По существу теперь для тех категорий граждан, которые пользуются бесплатной юридической помощью, теперь доступна компенсация услуг нотариуса. Ну, например, на оформление доверенности предположим.Парламентарии поддержали и поправки в закон о региональном дорожном фонде. Теперь в областной бюджет будут перечисляться штрафы за нарушение правил дорожного движения водителями крупногабаритных и тяжеловесных автомобилей, а также плата за возмещение вреда дорогам. По прогнозам уже в следующем году это пополнит казну на 10 миллионов рублей. Средства направят на дорожный ремонт.Фёдор Лалакин, Вера Куликова, Александр Голубев "Вести- Владимир"