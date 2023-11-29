Дорога свяжет улицы Татьянин Парк и 50 лет Октября.

Дорога свяжет улицы Татьянин Парк и 50 лет Октября.Москва – один из крупнейших европейских городов. Для егонормального функционирования требуется сложнейшая транспортная система,развитие которой является одной из приоритетных задач в работе столичныхвластей.Они стремятся повысить уровень комфорта и безопасности какводителей, так и пешеходов, поэтому широкая сеть улиц, связывающих все районымногомиллионного мегаполиса, регулярно модернизируется, в городе строятся новыедороги и необходимые объекты инфраструктуры.Особенно это актуально для территорий Новой Москвы, котораяактивно застраивается жилой недвижимостью. В частности, власти работают надповышением транспортной доступности станций метро.Так, к концу года у станции метро "Говорово"Солнцевской линии откроют дорогу, которая свяжет улицы Татьянин Парк и 50 летОктября. Об этом рассказал руководитель столичного департамента строительстваРафик ЗагрутдиновПо его словам, контракт должен быть реализован в декабре2023 года. На данный момент готовность объекта составляет 76%. Чиновник уточнил, что работы продолжаются"Сейчас ведутся работы по устройству земляного полотна,планировке откосов, уплотнению дорожного основания на улице Татьянин Парк,устройству бетонного основания на улице 50 лет Октября", – отметил Рафик Загрутдинов.Станция метро "Говорово" и улица Татьянин Парк находится в поселении Московский ТиНАО, а улица 50 лет Октября – в районе Солнцево ЗАО. Для связки двух участков специалистам потребуется проложить более полутора километров дорог.По словам главы ведомства, суммарно предусмотрено строительство и реконструкция 1,65 километров дорог, в том числе обновление улиц Татьянин Парк (378 метров) и 50 лет Октября (498 метров). А площадь благоустраиваемой территории превысит 45 тысяч квадратных метров."В перспективе планируется построить пешеходный переход, который пройдет под Боровским шоссе и его дублером с выходом к станции метро "Говорово", – заключил Рафик Загрутдинов.Также на строящемся участке появятся двухзарядные станции для электробусов, отстойно-разворотная площадка, стоянки легкового транспорта. Кроме того, специалисты займутся переустройством электрических сетей и дождевой канализации.