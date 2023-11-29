Котик из Владимира ищет своих хозяев А теперь время для нашей традиционной рубрики Хочу домой. И...

Котик из Владимира ищет своих хозяевА теперь время для нашей традиционной рубрики "Хочу домой". И сегодня ее герой - котик из Владимира.8-915-778-23-94Из областной столицы его привезли в суздальский "Ангела Дом" - благотворительный фонд помощи диким и домашним животным.Волонтеры уверены, кот домашний. И он просто потерялся. Если вы узнали в нем своего питомца, звоните по номеру на экране.- Кот, мальчик. Он явно домашний. Мы думаем, что может он потерялся? Был замерзший. Ищем хозяев.