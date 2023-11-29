Авария произошла 29 ноября в районе 11 часов утра возле села Папулино Меленковского района. Автомобиль “Митсубиси Лансер” повело и выбросило с дороги. Олег Лапшин, зам. начальника отдела

Авария произошла 29 ноября в районе 11 часов утра возле села Папулино Меленковского района. Автомобиль “Митсубиси Лансер” повело и выбросило с дороги. Олег Лапшин, зам. начальника отдела ГИБДД области 55-летний водитель автомобиля “Митсубиси Лансер”, житель Меленковского района, двигаясь со стороны г. Мурома в сторону г. Меленки, не справился с управлением и допустил съезд в левый