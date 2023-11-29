На перепланировку автовокзала Суздаля из резервного фонда правительства выделят 8,5 млн...

На перепланировку автовокзала Суздаля из резервного фонда правительства выделят 8,5 млн рублей.Соответствующее постановление было подписано губернатором Владимирской области ещё 24 ноября. С полным текстом документа можно ознакомиться на сайте официально опубликованных правовых актов.Суздалю выделят средства из резервного фонда правительства Владимирской области в размере 8 миллионов 484 тысячи рублей.О какой перепланировке идёт речь? Пока неясно. Правда, Александр Авдеев ещё летом отмечал, что в здании вокзала следует построить автоцентр, специальное место, куда смогут приезжать туристы на личных автомобилях («домах на колёсах»). Удобно и очень практично.Напомним, в августе текущего года губернатор Александр Авдеев писал в своих официальных социальных сетях:- Часть здания вокзала, которая сейчас не используется, планируем использовать как центр автотуризма. Караванинг всё больше набирает популярность. Нам важно, чтобы жители Суздаля получали максимум пользы и добрых впечатлений от приезда гостей, испытывали гордость за свой город. И чтобы путешественники чувствовали радушный приём и нашу заботу.Фото: pxfuel.com