Об этом стало известно из постановления губернатора, которое опубликовано на официальном сайте правовых актов. На эти деньги будет сделана перепланировка автовокзала, которую Александр

Об этом стало известно из постановления губернатора, которое опубликовано на официальном сайте правовых актов. На эти деньги будет сделана перепланировка автовокзала, которую Александр Авдеев анонсировал этим летом. Во-первых, там должны создать стоянку для машин с прицепом, на которых путешествуют некоторые туристы. Во-вторых, планируется построить “перехватывающую парковку”, которая должна решить проблемы с автомобилями гостей города. Когда